Sabato a teatro con Teresa Mannino

Sarà un sabato sera ricco di risate quello in programma questo weekend al teatro di Varese con Teresa Mannino. La sua nuova turneè “Sento la testa girare” ha fatto già registrare il sold-out e anche a Varese i biglietti sono esauriti.

Famosa per condotto Zelig Off dal 2007 al 2011 con il suo inconfondibile accento siculo, è riuscita a lanciare alla ribalta personaggi come Gioele Dix e tanti altri. La sua comicità posa l’accento sulle sue storie dalla Sicilia e le contraddizioni con i differenti usi e costumi della penisola.

Uno dei suoi cavalli di battaglia ci mostra come gli abitanti di Milano (città dove ha vissuto e studiato per diverso tempo) siano caratterizzati dalla fretta, dallo stress e dal lavoro, mentre a Palermo è tutto più calmo e rilassato. Si preannuncia dunque uno spettacolo divertente che tra luoghi comuni ed esilaranti battute, farà sicuramente ridere a più non posso.