Il Sacro Monte va all’Ambrosiana

Martedì 13 marzo prossimo alle 10.00, nella sala 23 della Biblioteca Ambrosiana di Milano in Piazza Pio XI, si terrà la presentazione dei volumi: “Santa Maria del Monte – I graffiti” con testi di Riccardo Valente a cura di Marina Albeni e “Aggiornamenti e nuovi dati dalla collezione Lodovico Pogliaghi” di autori vari, a cura di Elena Fontana e Marina Albeni. Entrambi i volumi sono editi da Nomos Edizioni.

Le due pubblicazioni – rispettivamente inerenti lo studio di ricerca sui graffiti della cripta sotto il santuario di Santa Maria del Monte sopra Varese e gli atti del primo convegno della Casa Museo Pogliaghi al Sacro Monte, tenutasi il 6 ottobre 2016 – rientrano nel progetto “Il Patrimonio tra ricerca e valorizzazione: dallo studio dei graffiti murari della Cripta una riflessione sui valori del patrimonio culturale del Sacro Monte di Varese”, promosso da Fondazione Paolo VI per il Sacro Monte di Varese e Parrocchia di Santa Maria del Monte in Varese e finanziato da Regione Lombardia nell’ambito dell’avviso unico cultura – interventi per attività culturali ambito 7 aree archeologiche e siti iscritti o candidati alla lista UNESCO.

La giornata si aprirà con i saluti istituzionali da parte della Veneranda Biblioteca Ambrosiana e di Regione Lombardia, per poi continuare con l’intervento di un rappresentante del Rotary Club di Tradate, che – proprio in nome del profondo legame con l’Ingegner Battaini, membro del Club, precedente presidente della Fondazione Pogliaghi e anima della riapertura della Casa Pogliaghi – ha partecipato con un contributo alla pubblicazione degli atti del Convegno della Casa Pogliaghi. L’incontro proseguirà poi con la presentazione dei due lavori pubblicati.