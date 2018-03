Sala: “Straordinario risultato della Lega a Saronno”

Claudio Sala, segretario cittadino Lega Nord – Lega Lombarda, commenta positivamente il risultato della Lega nella sua città. Di seguito l’analisi del voto dal suo punto di vista

POLITICHE – A Saronno eccezionale risultato della Lega alle politiche. Siamo passati da un 11,2% nel 2013 al 23,4% di oggi, registrando 12,2 punti percentuali in più in cinque anni: un traguardo storico, un risultato mai raggiunto prima.

Esultiamo anche per il risultato ottenuto da Leonardo Tarantino, amico della sezione di Saronno da oltre 15 anni, al quale facciamo i nostri migliori auguri per la sua nuova avventura in parlamento, così come per Erica Rivolta eletta al Senato.

REGIONALI – Alle regionali altro grande trionfo. La Lega saronnese è il primo partito in città; anche in questo caso suggellato da un record storico, con il 26,57% di voti. Il buon lavoro dell’Amministrazione a guida Fagioli è ripagato dall’eccellente riscontro di preferenze personali raccolte dall’assessore e vicesindaco Vanzulli che, con 326 voti di preferenza, risulta essere il candidato più votato a Saronno.

Secondo aspetto politico di questo voto regionale è la conferma del referendum sull’autonomia dello scorso autunno: i risultati dimostrano che Saronno vuole fortemente proseguire sulla strada dell’autonomia lombarda. Gli elettori hanno premiato il centro destra ed in particolare la Lega Nord che è il partito più rappresentativo della coalizione.

AUGURI E RINGRAZIAMENTI – Dedico un doveroso augurio al neo eletto governatore Attilio Fontana, al quale affidiamo la volontà dei nostri cittadini nel continuare a lavorare per il bene della Lombardia e a rappresentare al meglio la nostra regione.

La sezione cittadina della Lega Nord ha svolto un grande lavoro organizzando una campagna elettorale in piazza tra la gente con il proprio gazebo; ai militanti e sostenitori che hanno speso il loro tempo per questa causa va tutto il mio ringraziamento.

Ringraziamento che estendo anche a tutti i cittadini saronnesi che hanno contribuito con il loro voto a far diventare grande la Lega a livello nazionale, riponendo la loro fiducia nel nostro Segretario Federale Matteo Salvini a cui va tutto il nostro affetto e la nostra stima e soprattutto il nostro migliore augurio per diventare Premier.