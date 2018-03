Sale in affitto per feste: quali sono le occasioni

Una delle tendenze degli ultimi anni è quella di prendere in affitto le sale per feste. Molte sono le occasioni, tra quelle più frequenti ci sono i diciottesimi, le lauree e le feste dei 40 anni, una tappa considerata da festeggiare più di altre età.

Scegli tra le sale in affitto per le feste quella che meglio rappresenta il tema dell’evento in modo da poter sfruttare la preziosa occasione per realizzare tutto ciò che avevi in mente per i festeggiamenti, dalla musica al catering, dall’arredamento al tema, se ne sceglierai uno. Importante optare per una sala in cui non si prevedano limitazioni, né di spazio, né di creatività, questo permette soluzioni personalizzate che rendono qualsiasi tipo di festa unica e originale, esattamente come desidera chi la organizza.

Proprio per questo motivo, probabilmente viene scelta l’opzione dell’affitto che, se fino a qualche tempo fa era una scelta fatta da pochi, oggi è diventata una delle più frequenti perché considerata conveniente e, soprattutto, di tendenza rispetto a tutte le altre.

Per scegliere la sala in affitto più adatta alle nostre esigenze e alle nostre necessità del momento, ci sono degli elementi da seguire, che permettono di non sbagliare. Dalla scelta dalla zona, ai servizi che propone.

Come scegliere le sale in affitto per feste

Scegliere una sala per le feste è un’operazione non così banale come si potrebbe pensare, perché mette in circolo numerosi elementi tra cui la spesa, che non deve essere esorbitante, il fascino della sala e il luogo in cui è situata.

Per quanto riguarda l’ultimo elemento, cioè il luogo, questo è preferibile che non sia troppo decentrato rispetto a tutti gli altri siti della città. Deve, infatti, essere facilmente raggiungibile anche da chi non utilizza l’auto, ma i mezzi pubblici. La vicinanza agli altri luoghi più vivi della città è preferibile anche per non trasmettere agli ospiti un senso di solitudine e di lontananza. Perché sì, anche quando si tratta di feste è importante la sensazione che si trasmette ai nostri ospiti che devono sempre essere messi a loro agio.

Il fattore estetico ha la sua importanza perché festeggiare una ricorrenza o un evento speciale non può essere fatto in un luogo anonimo che non rispecchi neanche lontanamente quelle che sono la personalità e le esigenze del festeggiato. Una sala in affitto deve parlare di chi l’ha scelta, di chi ha deciso di celebrare quella particolare occasione.

Quale fascia d’età festeggia di più?

Sembra che non ci sia una netta differenza trale diverse fasce di età per quanto riguarda l’organizzazione di feste.I giovani, in particolare i diciottenni, sono quelli che occupano il primo posto di un ipotetico podio, ma questo è abbastanza normale considerato che i diciottesimi rappresentano la ricorrenza perfetta per organizzare una festa memorabile per l’ingresso ufficiale nel mondo degli adulti.

Non sembrano essere da meno le feste di laurea, così come i festeggiamenti per i quarant’anni (molto più che per i 30).

I matrimoni fanno storia a sé, se fossero messi nella lista degli eventi più celebrati