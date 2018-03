Sale slot, il Tar dà ragione a Caronno: lontane dai parchi giochi

Il Tar dà ragione al Comune di Caronno Pertusella e respinge il ricorso presentato contro i vincoli più stringenti in vigore sul territorio comunale in materia di posizionamento di sala slot.

Una società, titolare di una sala vlt, aveva chiesto l’annullamento del regolamento che prevede almeno 500 metri di distanza tra gli apparecchi e i luoghi sensibili individuati nell’ordinanza. In particolare era stato criticato l’ampliamento dei punti da tutelare rispetto a quelli già individuati dalla legge regionale: tra le strutture inserite dal Comune ci sono anche i parchi giochi.

Secondo il Tar, però, questi “possono essere sicuramente qualificati come luoghi di aggregazione giovanile, in quanto luoghi ordinariamente deputati allo svago e al tempo libero di tutti i cittadini e, quindi, anche di quelli più giovani”. La scelta del Comune, quindi, “non può ritenersi sbagliata in relazione agli obiettivi stabiliti in materia a livello regionale”. Il Tar rimarca “va escluso che il Comune abbia interferito con le competenze statali in materia di pianificazione della collocazione dei punti della rete fisica di raccolta dei giochi”. Soddisfatto il sindaco Marco Giudici: “Non possiamo che essere soddisfatti: è giusto e doveroso che le istituzioni mettano dei paletti mettendo un freno alla possibilità di lucrare su debolezze della gente”.