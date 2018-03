Salone dell’Orientamento: 50 proposte per il futuro

Il prossimo 15 marzo, presso la palestra della scuola Violetti in via Manin a Varese, oltre 50 tra università, Fondazioni post diploma, agenzie di mobilità internazionale e istituzioni presenteranno idee e proposte ai diplomandi.

Si tratta della nona edizione del Salone dell’Orientamento post-diploma, organizzata dal Comune di Varese in collaborazione con i Comuni di Besozzo, Gavirate, Ispra, Sesto Calende, Somma Lombardo, Vergiate e l‘Unione dei comuni di Lonate Pozzolo – Ferno. L’appuntamento è rivolto agli studenti delle classi V delle Scuole Superiori, alle loro famiglie e ai docenti referenti delle funzioni orientamento.

L’obiettivo è quello di presentare una panoramica dell’offerta formativa del territorio (includendo con questo termine le regioni Lombardia, Piemonte e la Svizzera), ed è la conclusione del progetto “Orientagiovani”, percorso di incontri orientativi che si svolgono da ottobre a dicembre presso lo Spazio Giovani.



Come ogni anno verrà data particolare visibilità a realtà poco conosciute dagli studenti come:

la Formazione Tecnica Superiore (ITS): sono percorsi formativi integrati per la formazione di tecnici specializzati che possono inserirsi rapidamente nel mondo del lavoro nel settore di pertinenza con un successo dell’85% entro il primo anno dalla conclusione;



le Scuole Civiche e di Arte con percorsi formativi a sostegno dell’occupabilità, della pratica diretta attraverso tirocini, di formazione e ricerca;



lo studio all’estero ed esperienze di volontariato presentati da Associazioni che si occupano di Mobilità internazionale



colloqui di lavoro con un esperto in selezione del personale di Acof.

«Il processo orientativo è una tappa fondamentale per il percorso di crescita dei nostri ragazzi – ha spiegato l’assessore alle Politiche giovanili del Comune di Varese, Francesca Strazzi – Dai monitoraggi sviluppati dal servizio Informagiovani della nostra città è emersa una forte incertezza da parte dei giovani che faticano a definire la loro vocazione in un ambito estremamente eterogeneo come quello che si presenta nella fase post diploma. In questi due anni come amministrazione abbiamo cercato di venire sempre più incontro ai giovani, potenziando la rete con altri comuni, scuole superiori, università e attività professionali nel tentativo di guidare i giovani verso scelte consapevoli per progettare il loro futuro. Parlare di orientamento oggi è la vera sfida del nostro servizio, in una società dalle molteplici opportunità-offerte, abbiamo come amministratori il dovere di informare i giovani e guidarli in una consapevole valutazione. Per questo uno degli obiettivi principali del Salone è quello di informare e mettere in grado i giovani di scegliere in autonomia e senza condizionamenti irreali la propria strada».

A presentare l’appuntamento del 15 marzo insieme all’assessore c’erano anche il vicesindaco di Gavirate, Massimo Parola, il sindaco di Ispra, Melissa De Santis, Consigliera delegata Politiche Giovanili di Sesto Calende, Jole Sesia Capriglia, il vicesindaco di Somma Lombardo, Stefano Aliprandini, l’assessore Servizi educativi di Malnate, Maria Irene Bellifemine e Nicolò Venditti volontario del Servizio Civile nel Comune di Varese.

Centro di Orientamento Alpha Test che proporrà le prove simulate dei test d’ingresso alle Università: si svolgeranno una sessione mattutina e due pomeridiane. Per le iscrizioni collegarsi a: Sarà presente anche ilche proporrà le prove simulate dei test d’ingresso alle Università: si svolgeranno una sessione mattutina e due pomeridiane. Per le iscrizioni collegarsi a: www.bit.ly/salone2018

Durante il Salone sarà possibile assistere ad alcune performance di espositori che accompagneranno con momenti di dimostrazioni pratiche la giornata dedicata agli studenti.

Le iscrizioni per la visita del Salone sono ancora aperte. Per aderire contattare l’ufficio Informagiovani di Varese o il più vicino.