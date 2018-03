Saltato l’ostacolo Catania, ora la Banco Bpm aspetta l’Ortigia

La Banco Bpm supera anche l’insidiosa trasferta di Catania, batte 10-13 la Seleco e mantiene il secondo posto in classifica nella Serie A1 di pallanuoto alle spalle della Pro Recco.

Successo non scontato, quello ottenuto in Sicilia, contro una squadra che ha ancora qualche velleità di raggiungere la Final Six che assegna il tricolore. La squadra di Baldineti ha dovuto sudare parecchio per strappare i tre punti, anche se il break ottenuto nel secondo quarto di gioco ha permesso a Gallo e compagni di condurre le danze.

Drasovic (foto in alto) è stato il più pimpante dei bustocchi in apertura (doppietta), poi Gallo e Baraldi hanno segnato le altre reti del primo periodo concluso sul 3-4. Valentino e di nuovo Baraldi hanno poi allungato sul 3-6, risultato con cui le squadre sono andate al cambio di vasca. La Seleco Nuoto ha risposto ancora, si è riportata fino al -1 ma è stata ricacciata indietro prima da Fondelli e Di Somma, poi da Blary e Mirarchi.

«Stiamo prendendo troppi gol – avverte però coach Baldineti a fine gara – e questo è un problema da risolvere. Tra Lazio e Catania abbiamo incassato 23 reti, quindi dovremo sistemare l’assetto difensivo. Per il resto però, il risultato non è mai stato in discussione, anche se ripeto che una squadra come la nostra non può permettersi di concedere così tante marcature agli avversari». Il prossimo appuntamento per i Mastini è a breve termine: mercoledì 28 la Banco Bpm torna a Busto Arsizio per ospitare l’Ortigia Siracusa – quarta in classifica – a partire dalle ore 15.

Seleco Catania – Banco Bpm SM Busto 10-13

(3-4; 0-2; 3-2; 4-5) Catania: Jurisic, Lucas 3, Torrisi, La Rosa 2, Sparacino, Russo, Catania, Danilovic, Kacar 2, Privitera 1, Divkovic, Kovacic 2, Graziano. All.: Dato.

Sport Management: Lazovic, Di Somma 2, Blary 2, Figlioli, Fondelli 1, Petkovic, Drasovic 2, Gallo 1, Mirarchi 1, Panerai, Baraldi 2, Valentino 2, Nicosia. All.: Baldineti.

CLASSIFICA: Pro Recco 57; SPORT MANAGEMENT, Brescia 51; Ortigia 37; Savona 35; Can. Napoli 32; Catania 24; Florentia 23; Lazio 22; Posillipo 21; Bogliasco 17; Trieste 11; Torino 7; Acquachiara 0.