Da Saltrio al Monte Pravello, sui sentieri del contrabbando

Una passeggiata sui sentieri del contrabbando “romantico”, quello del Cimino, cantato da Davide Van De Sfroos, il contrabbando di caffè e riso, prima, e poi delle “bionde”, le sigarette, negli anni dopo la Seconda Guerra Mondiale.

La proposta viene dall’associazione Controvento Trekking che ha organizzato per sabato 24 marzo un’escursione guidata (e narrata) con Antea Franceschin, guida ambientale professionista che in questi mesi ha condotto tantissime persone a scoprire gli angoli più belli e interessanti della Vlceresio e del Varesotto.

«La zona che andremo a visitare è stata interessata per anni da questo fenomeno di amore e odio tra finanzieri e contrabbandieri – spiega Antea – Un fenomeno che è nella nostra storia, io stessa sono figlia di una generazione che ha sentito narrare in prima persona gli avvenimenti che racconteremo durante l’escursione. Una storia che tra leggende e aneddoti ci sorprenderà con le avventure di questi uomini, e donne, della Valceresio».

«Ci avventureremo all’esplorazione delle trincee e gallerie della Linea Cadorna, un labirinto di cunicoli e bunker della Prima guerra mondiale costruito a difesa della frontiera italo-svizzera nel 1918. E proprio sul confine tra Italia e Svizzera cammineremo, in un ambiente ricco di vegetazione e storia».

La meta sarà il Monte Pravello (1025 m) da dove la vista spazia sul panorama mozzafiato del lago di Lugano, e sullo sfondo le Alpi italiane e svizzere in tutto il loro splendore invernale.

Si rientrerà al punto di partenza attraverso un’altra via, in vista dell’antico presidio della milizia nazi-fascista di confine, ora gestita dai volontari della Protezione Civile di Saltrio come Rifugio del Monte Orsa.

Il ritrovo è fissato per le 9,30 al parcheggio del cimitero di Saltrio (via Cave 19)

Il terreno del percorso rende la gita adatta anche alle famiglie con bambini abituati al cammino su lunghe distanze. In totale il percorso è di 8 km, con dislivello di 500 metri.

Quota di partecipazione: 12 euro adulti e ragazzi dai 15 anni; 10 euro bambini e ragazzi fino ai 14 anni.

Equipaggiamento obbligatorio: scarponi da trekking con suola vibram, borraccia da 1 litro/thermos, zaino giornaliero da 25 litri, giacca o mantellina impermeabile, torcia elettrica, giacca antivento, pile o maglioncino. Pranzo al sacco.

I minori di 18 anni devono essere obbligatoriamente accompagnati da persona garante e responsabile. Sono accettati solo cani al guinzaglio, socievoli e in grado di stare insieme a bambini e altri cani

La gita verrà attivata con un numero minimo di 3 partecipanti. Verrà annullata solo in caso di forte pioggia con preavviso minimo entro le 24h del giorno prima.

Iscrizione obbligatoria entro entro venerdì 23 marzo telefonando al numero 348 0725255 o scrivendo una email a: antea@controventotreking.it