Saluti dal Giappone per la Comunità montana del Piambello

Saluti e auguri alla Comunità montana del Piambello arrivano nientemeno che dal Giappone.

Nei giorni scorsi, in occasione di un viaggio in Giappone, il consigliere della comunità montana Maurizio Tortosa è stato ricevuto dall’ambasciatore italiano a Tokyo Giorgio Starace, al quale ha regalato il gagliardetto realizzato dalla Comunità montana per il 60° di fondazione e la guida al sito Unesco del Monte San Giorgio.

«Si è trattato di una visita privata – spiega Tortosa – ma abbiamo affrontato temi che l’hanno trasformata quasi in una visita istituzionale: dal mercato giapponese per le imprese italiane, fino alle potenzialità turistiche del nostro territorio, a partire dal Monte San Giorgio patrimonio Unesco. Ho portato materiale e documenti informativi sul Sito e l’ambasciatore ne è rimasto particolarmente colpito. Mi ha chiesto diverse informazioni e mi ha assicurato, per quanto possibile, che lo inserirà nelle sue presentazioni laddove venisse richiesta una specifica informazione riguardo luoghi da visitare in Italia».

Il consigliere indunese ha avuto anche la possibilità di visitare la sede dell’Ambasciata italiana, situata nella zona di Mita e collocata in uno splendido parco che fu proprietà del Principe Matsukata: «A detta di tutti è la più bella ambasciata di Tokyo. Lo studio dell’ambasciatore si affaccia proprio su questo parco dove c’è un laghetto con ponti di legno originali. Davvero suggestivo».