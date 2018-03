Santuario gremito per l\'ultimo saluto all\'ex sindaco Alliata

Politici, esponenti della società civile, imprenditori, tanti amici e conoscenti: nessuno ha voluto mancare sabato mattina all’ultimo saluto di Saronno a Filippo Alliata 88enne che ha guidato la città come sindaco dal 1964 al 1966 e che è stato presidente del consiglio comunale dal 1995 al 1999.

Non a casa il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli era praticamente gremito. A celebrare il funerale don Paolo il figlio dell’ex sindaco che ha ricordato le passioni del padre ma anche il grande impegno nel sociale e nella vita di ogni giorno del padre. “Il suo grande rammarico come sindaco era quello di non essere riuscito a trasformare le aree dismesse nel polmone della città”.

A rappresentare l’amministrazione comunale, assenti il sindaco Alessandro Fagioli e il presidente del consiglio comunale Raffaele Fagioli, è stata la vicesindaco Pier Angela Vanzulli con gli assessori Gianangelo Tosi e Francesco Banfi. Presenti anche i consiglieri comunali Paolo Strano e Franco Casali non hanno voluto mancare come gli ex primi cittadini Luciano Porro, Gianluigi Stucchi e Angelo Tettamanzi.