Saronno batte Yaka, il derby sotto rete va alla capolista

Niente “trappola” per la capolista Saronno: il derby provinciale con lo Yaka Volley Malnate, valido per la quinta giornata di ritorno, finisce nelle mani degli Amaretti che al PalaDozio vincono con un netto risultato di 3-0.

Troppo timoroso lo Yaka che nel primo set non approfitta più di tanto dell’inizio diesel dei padroni di casa (7-8) e subisce il break a metà del parziale: servizio e muro sono le armi che permettono a Saronno di chiudere 25-19 il parziale d’apertura.

Buratti e compagni prendono così sicurezza e giocano un secondo set di alto livello, con un Coscione perfetto in regia: Malnate fatica a inseguire (16-9, 21-12) e non può opporsi più di tanto: 25-15.

Anche nel terzo parziale Saronno parte bene e guadagna un margine prima discreto (16-12) e poi largo (21-13). Tascone e soci però non si arrendono e risalgono fino al -4, ma non riescono a completare la rimonta: il finale è biancoazzurro, 25-20.

LE PAROLE

«Oggi la squadra ha reso bene, è forse la prima partita tranquilla che giochiamo negli ultimi due mesi – è il commento finale di Gigi Leidi – Ho visto Rigoni sbagliare una battuta sul 24-12 e arrabbiarsi a morte e questo è l’atteggiamento giusto, quello che la squadra dovrebbe avere sempre. Se riuscissimo sempre ad essere così, la nostra qualità farebbe sempre la differenza. In casa siamo una vera macchina da guerra e siamo ancora in miglioramento rispetto a settimana scorsa, pur con qualche problema fisico. Complimenti ai miei ragazzi perché stiamo tenendo un ritmo ad altissimo livello, con 7 punti di vantaggio sulla seconda».

Sul fronte Yaka, coach Taiana spiega: «Saronno ha giocato un’ottima partita con grande lode al palleggiatore che ci ha messo in difficoltà. Noi siamo stati in partita fino a metà del primo set, poi abbiamo ceduto lasciando spazio al loro gioco senza riuscire a mettere in pratica quanto fatto in settimana».

Nel prossimo turno Saronno andrà a Garlasco, squadra ricca di ex amaretti e che in questa giornata ha sconfitto 3-1 l’altra formazione varesotta, l’ETS Caronno Pertusella. Lo Yaka invece giocherà in Piemonte, sul campo di Savigliano.

PALL. SARONNO – YAKA V. MALNATE 3-0

(25-19, 25-15, 25-20) Saronno: Coscione 4, Cafulli 17, Buratti 7, Falanga 5, Canzanella 11, Rigoni 7, Rudi (L), Della Pietra, Kely 1, Ronzoni, n.e. Spairani, Gaggini, Guglielmo (L2). All.: Leidi.

Malnate: Botta 2, Favaro 9, Tascone 5, Reggiori 4, Lualdi 7, Gasparini 7, Muselli (L), Stella, n.e. Regattieri, Roncoroni, Bollini, Aliverti, Ghilotti, Abou Zeid (L2). All.: Taiana.

CLASSIFICA: SARONNO 46; Cirié, Cuneo 39; Sant’Anna Torino 34; Garlasco 32; Novi L., Savigliano 31; Parella Torino 30; Alba 26; MALNATE 23; Acqui T. 18; Fossano 15; CARONNO P. 11; Albisola 3.