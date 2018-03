Saronno ospita e impara dalla nazionale Fisdir

E’ l’assessore allo Sport saronnese Gianpietro Guaglianone a tracciare il bilancio del raduno tecnico delle squadre nazionali di Nuoto C21 e Open riservato alla disciplina del nuoto della Fisdir.

“Credo che sia doveroso il plauso di Saronno per la Rari Nantes e a quanti si sono impegnati per portare questo evento non solo sportivo ma anche sociale nella nostra città. Non solo sono stati organizzati gli allenamenti per la nazionale ma sono anche state proposte iniziative di approfondimento e condivisione con i saronnesi e in particolare con le scuole. Un ottimo esempio dei valori dello sport da trasmettere agli sportivi di oggi e di domani”.

Effettivamente per l’intero weekend in città si sono susseguiti, allenamenti in piscina, trasmessi anche in diretta Facebook, incontri con le scuole, approfondimenti e momenti conviviali.

Tutto organizzato nell’ambito del progetto “TuffiAmoci” finanziato dalla Fondazione Vodafone volto a diffondere la pratica del nuoto a livello promozionale e agonistico tra i ragazzi con disabilità in un contesto integrato. Soddisfatti dell’accoglienza saronnese anche i protagonisti: “Innanzitutto – spiega referente tecnico nazionale Marco Peciarolo – è necessario ringraziare la Fondazione Vodafone che attraverso il finanziamento del progetto Tuffiamoci ci ha garantito la possibilità di svolgere questo importante raduno, occasione di confronto, relazione e valutazione degli atleti, anche in previsione dei prossimi appuntamenti internazionali cui saremo chiamati a rispondere nei prossimi mesi. Ringrazio anche il Comune di Saronno, la Rari Nantes e la Saronno Servizi SSD per il grande sforzo organizzativo”.