A Saronno torna l’autobotte ma servono anche vigili del fuoco

New entry nella rimessa dei vigili del fuoco saronnesi: nelle ultime ore oltre all’autopompa è ritornata anche l’autobotte che aveva lasciato il distaccamento di via Stra Madonna nel 2012.

Malgrado i diversi interventi di supporto realizzati nei mesi di permanenza (33 nell’ultimo trimestre) a Saronno l’autobotte era stata destinata ad un altro distaccamento del comando varesino. Ora è tornata alla sede saronnese.

Sicuramente una buona notizia per un presidio che garantisce una copertura al Saronnese, Bassa Comasca e Alta Groane una zona con un’altissima densità abitativa e diverse aziende a rischio.

Resta invece da risolvere il problema del personale. Negli ultimi anni l’organico del distaccamento di Saronno è così ridotto all’osso che non c’è neppure più il centralinista. Quando la squadra esce per un intervento, oltre mille nel 2017, non c’è nessuno che possa restare in sede a fornire supporto o a rispondere ad ulteriori chiamate.

La situazione, per effetto di mobilità interne al comando varesino, è peggiorata negli ultimi mesi tanto che recentemente malgrado la presenza in servizio del personale di Saronno il distaccamento ha avuto un’operatività ridotta sia in turni diurni che notturni.