Sbanda in autostrada e travolge una vettura

Incidente la notte scorsa a Grancia in Canton Ticino. Poco prima delle 3, un automobilista italiano, residente nel Comasco di 43 anni, mentre percorreva l’autostrada A2 in direzione sud, giunto all’altezza della galleria del San Salvatore, ha perso il controllo dell’auto dopo aver imboccato la deviazione esistente per lavori stradali.

La sua vettura ha invaso la corsia di sinistra, predisposta per il traffico diretto a nord, andando a sbattere contro una vettura guidata da un 46enne svizzero domiciliato nel Mendrisiotto. L’automobilista comasco ha poi carambolato concludendo la corsa 100 metri oltre il luogo dell’impatto.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano e del Sam che dopo aver prestato le prime cure ai feriti li hanno trasportati all’ospedale. Stando ad una prima valutazione medica il 43enne e i passeggeri della sua auto, un 33enne e un 25enne cittadini polacchi, hanno riportato serie ferite mentre il 46enne leggere ferite.

La polizia cantonale afferma di dover ancora stabilire il tasso alcolico riscontrato nel 43enne.