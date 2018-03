Sbandano e si scontrano con le barriere della ciclabile

Una sbandata – ancora per motivi da chiarire – e uno schianto violento, contro una robusta recinzione in legno. È successo alle 14.30 a Samarate, in via Lazzaretto, la strada che entra i paese costeggiando il parco di Villa Montevecchio (foto d’archivio).

A bordo dell’auto, quattro ragazzi ventenni, che sembrano non aver riportato ferite gravi. Sul posto sono intervenuti automedica e ambulanza del 118, oltre ai Vigili del fuoco, inizialmente “in codice rosso”: lo schianto pareva anche più grave di come poi è finita. Sono stati visitati due dei quattro ragazzi, sono in codice verde, quindi senza vere ferite.

In via Lazzaretto sono arrivati anche Polizia Locale e Carabinieri, che si sono occupati dei rilievi e di regolare il traffico. Per motivi che devono essere ancora chiariti, l’auto è sbandata e si è schiantata contro la recinzione in legno che protegge la pista ciclabile che fiancheggia la strada. La recinzione è realizzata in tronchi ed è quindi particolarmente robusta, forse per questo inizialmente l’incidente era sembrato anche più grave.