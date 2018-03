Scala, destinato a progetti sociali il ricavato dei biglietti

Casa della Carità “Angelo Abriani”, Banco Alimentare della Lombardia, Vidas Onlus e Pane Quotidiano. E poi l’Associazione Sesta Opera San Fedele e la Cooperativa Alice Onlus.

Sono queste le realtà attive sul territorio milanese che beneficeranno del ricavato dell’iniziativa “La Scala della Solidarietà”, raccolto attraverso i biglietti messi in vendita dal Comune per le “prime” del Teatro alla Scala, andate in scena il 7 dicembre 2016 – “Madama Butterfly” – e il 7 dicembre 2017 – “Andrea Chénier”.

Le somme serviranno per sostenere progetti di natura sociale e di ricostruzione.

In particolare, saranno destinati: