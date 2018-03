Scandalo “Cambridge Analytica”: Marc Zuckerberg si scusa su Facebook

È una riposta lunga e articolata quella di Mark Zuckerberg, fondatore e numero uno di Facebook, dopo lo scandalo “Cambridge analytica”.

Il social network negli ultimi giorni ha perso decine di milioni in Borsa, il titolo è crollato a causa delle accuse rivolte a Facebook.

Sarebbero stati cinquantuno milioni i profili di elettori americani – secondo quanto rivelato dall’inchiesta giornalistica del Guardian e del New York Times- “razziati” dalla società Cambridge Analytica, quando era al servizio della campagna di Donald Trump per la Casa Bianca, e i dati sono stati usati per influenzare il voto. Un’azione simile sarebbe stata portata avanti anche per influenzare il voto sulla Brexit.

Dopo giorni di silenzio, Zuckerberg è intervenuto con un post sul suo profilo Facebook, che riportiamo per intero, tradotto e in lingua originale:

Voglio condividere un aggiornamento sulla situazione di Cambridge analytica — compresi i passi che abbiamo già intrapreso e i nostri prossimi passi per affrontare questo importante problema.

Abbiamo la responsabilita ‘ di proteggere i tuoi dati, e se non possiamo, non meritiamo di servirti. Ho lavorato per capire esattamente cos’e ‘ successo e come fare in modo che non succeda di nuovo. La buona notizia è che le azioni più importanti per evitare che ciò accada di nuovo oggi abbiamo già preso anni fa. Ma abbiamo anche commesso degli errori, c’e ‘ altro da fare, e dobbiamo fare un passo avanti e farlo.

Ecco una cronologia degli eventi:

Nel 2007 abbiamo lanciato la piattaforma facebook con la visione che più applicazioni dovrebbero essere social. Il tuo calendario dovrebbe essere in grado di mostrare i compleanni dei tuoi amici, le tue mappe dovrebbero mostrare dove vivono i tuoi amici e la tua rubrica dovrebbe mostrare le loro foto. Per farlo, abbiamo consentito alle persone di accedere alle app e condividere chi erano i loro amici e alcune informazioni su di loro.

Nel 2013, un ricercatore universitario di Cambridge, Aleksandr Kogan, ha creato un’app per quiz di personalità. È stato installato da circa 300,000 persone che hanno condiviso i loro dati e alcuni dei dati dei loro amici. Dato il modo in cui la nostra piattaforma ha lavorato all’epoca, questo significava che kogan era in grado di accedere a decine di milioni di dati dei loro amici.

Nel 2014, per prevenire le applicazioni abusive, abbiamo annunciato che stavamo cambiando l’intera piattaforma per limitare drasticamente le applicazioni dei dati. Cosa più importante, le applicazioni come kogan non potevano più chiedere dati sugli amici di una persona a meno che i loro amici non avessero autorizzato l’applicazione. Abbiamo anche richiesto agli sviluppatori di ottenere l’approvazione da noi prima che potessero richiedere dati sensibili dalle persone. Queste azioni impediscono a qualsiasi app come kogan di poter accedere a tanti dati oggi.

Nel 2015 abbiamo appreso dai giornalisti del Guardian che kogan aveva condiviso i dati della sua app con Cambridge analytica. E ‘ contro le nostre politiche per gli sviluppatori di condividere dati senza il consenso delle persone, quindi abbiamo immediatamente vietato l’applicazione di kogan dalla nostra piattaforma, e abbiamo chiesto che kogan e Cambridge analytica certificano formalmente di aver eliminato tutti i dati acquisiti in modo improprio. Hanno fornito queste certificazioni.

La settimana scorsa abbiamo imparato dal Guardian, il New York Times e canale 4 che Cambridge analytica potrebbe non aver cancellato i dati come avevano certificato. Abbiamo immediatamente vietato loro di usare i nostri servizi. Cambridge analytica sostiene di aver già cancellato i dati e ha accettato un controllo forense da parte di uno studio che abbiamo assunto per confermare questo. Stiamo anche lavorando con i regolatori mentre indagano su cio ‘che e’ successo.

E ‘ stata una violazione della fiducia tra kogan, Cambridge analytica e Facebook. Ma è stata anche una violazione della fiducia tra facebook e le persone che condividono i loro dati con noi e si aspettano che noi lo proteggiamo. Dobbiamo sistemare le cose.

In questo caso, abbiamo già fatto i passi più importanti alcuni anni fa nel 2014 per impedire ai cattivi attori di accedere alle informazioni delle persone in questo modo. Ma c’e ‘ di piu ‘ che dobbiamo fare e ho ‘ questi passi qui:

In primo luogo, abbiamo tutte le app che avevano accesso a grandi quantità di informazioni prima di cambiare la nostra piattaforma per ridurre drasticamente l’accesso ai dati nel 2014, e faremo una verifica completa di qualsiasi app con attività sospette. Abbiamo tutti gli sviluppatori della nostra piattaforma che non accettano un audit approfondito. E se troviamo gli sviluppatori che hanno abusato delle informazioni personali, li si e diciamo a tutti quelli interessati da queste applicazioni. Questo include anche le persone i cui dati kogan sono stati utilizzati anche in questo caso.

In secondo luogo, abbiamo ulteriormente l’accesso ai dati degli sviluppatori per prevenire altri tipi di abusi. Ad esempio, abbiamo l’accesso degli sviluppatori ai tuoi dati se non hai usato la loro app in 3 mesi. Riduciamo i dati che dai a un’applicazione quando firmi — solo il tuo nome, la foto del profilo e l’indirizzo e-mail. Chiediamo agli sviluppatori di non ottenere solo l’approvazione, ma anche di firmare un contratto per chiedere a chiunque di accedere ai propri post o ad altri dati privati. E avremo altre modifiche da condividere nei prossimi giorni.

In terzo luogo, desideriamo assicurarci che tu capisca quali applicazioni hai consentito di accedere ai tuoi dati. Nel mese prossimo, mostriamo a tutti uno strumento nella parte superiore della tua sezione notizie con le applicazioni che hai usato e un modo semplice per revocare le autorizzazioni di quelle app ai tuoi dati. Abbiamo già uno strumento per farlo nelle tue impostazioni sulla privacy e ora mettiamo questo strumento nella parte superiore della tua sezione notizie per assicurarci che tutti lo vedano.

Al di là dei passi che avevamo già compiuto nel 2014, credo che questi siano i prossimi passi che dobbiamo compiere per continuare a garantire la nostra piattaforma.

Ho iniziato a Facebook e alla fine sono responsabile di quello che succede sulla nostra piattaforma. Parlo seriamente di fare cio ‘che serve per proteggere la nostra comunita’. Mentre questo specifico problema che coinvolge Cambridge analytica non dovrebbe più accadere con le nuove app oggi, questo non cambia quello che è successo in passato. Impareremo da questa esperienza per garantire ulteriormente la nostra piattaforma e rendere la nostra comunità più sicura per tutti.

Voglio ringraziare tutti voi che continuate a credere nella nostra missione e lavorare per costruire questa comunità insieme. So che ci vuole piu ‘ tempo per risolvere tutti questi problemi di quanto vorremmo, ma ti prometto che ce la faremo e costruiremo un servizio migliore nel lungo termine.