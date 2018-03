Scatti di donne, di Raffaella Fidanza

Giovedì 8 marzo 2018 presso il Cinema Multisala Impero di Varese dalle ore 16.00 alle ore 22.00 sarà possibile visitare la mostra fotografica di Raffaella G. Fidanza, una giovane artista del territorio che, attraverso la fotografia ha dato voce e importanza a donne con un trascorso di violenza o di importante disagio.

9 scatti molto emozionanti ritraggono donne dai 20 ai 50 anni, la maggior parte senza abiti coprendo le nudità con un fiore, simbolo di rinascita.

L’artista sarà presente dalle 16.00 alle 20.00 per illustrare le opere e per

comunicarne il significato.

La mostra è supportata dall’Associazione Provinciale “No Violenza Donna”.

Raffaella G. Fidanza: nata nel 1984 a Lugano e cresciuta in Provincia di Varese, fotografa di professione.

Attivista in diversi progetti sociali a favore dei diritti della donna vanta 10 anni di mostre personali in Italia (Milano-Bologna ) e all’estero (Bellinzona) è considerata dalla coordinatrice degli Stati Generali delle Donne come una

delle “100 donne che cambieranno l’Italia”.

A tutte le visitatrici Idee da Sogno – Allestimenti Floreali e scenografici per

eventi e matrimoni – Lissago (VA) omaggerà di una mimosa.

L’ingresso alla mostra è indipendente dall’ingresso al cinema, quindi non è condizione obbligatoria acquistare il biglietto.