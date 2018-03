Scegliere la facoltà giusta con i consigli dei giovani universitari

Torna “Keep calm and no panic maturandi”, un’iniziativa che da qualche anno la comunità pastorale San Carlo di Induno Olona propone ai ragazzi che, giunti in quinta superiore,si trovano davanti alla scelta del percorso di studi da affrontare dopo la maturità.

L’evento, organizzato con il patrocinio del Comune di Induno Olona, è in programma domenica prossima all’oratorio San Paolo Apostolo di Induno Olona.

Coinvolgendo più di cinquanta ragazzi universitari di oltre quaranta facoltà, sarà allestita una sorta di “fiera”, dove ci sarà la possibilità di accostarsi a coloro che vivono il mondo universitario ponendo loro domande, chiedendo consigli, senza timore di esprimere dubbi e curiosità.

La serata sarà introdotta dalla dottoressa Arianna Squizzato Cavallin, responsabile delle risorse rmane di una multinazionale americana, che mostrerà alcuni dati statistici sulle facoltà universitarie e sul mondo del lavoro, suggerendo alcuni criteri di scelta delle facoltà.

«L’iniziativa promossa dai giovani universitari di Induno Olona coordinati da don Stefano Negri, vicario parrocchiale, è generosa e utile – commenta Cecilia Zaini, assessore all’Istruzione – Invitiamo pertanto le future matricole a cogliere questa stimolante occasione di confronto. Un grazie speciale va ai giovani che hanno organizzato l’evento e a coloro che hanno accettato di mettersi a disposizione per raccontare ciò che vivono».

L’appuntamento per sciogliere dubbi e riserve è dunque per domenica 11 marzo alle 20.45 presso la palestra dell’oratorio di San Paolo Apostolo, in via Cappelletta 11 a Induno Olona.