Come scegliere un toner compatibile di qualità per la stampante

Il settore della stampa e dei relativi accessori è in costante crescita e migliaia di nuove offerte promettono ogni giorno prodotti di qualità ad un prezzo sempre più basso, ma come orientarsi nella scelta in quella che è una vera e propria giungla?

Alle offerte dei punti vendita tradizionali, dove è possibile toccare con mano il prodotto e valutarne fattezze e standard qualitativi magari facendosi consigliare dal personale preposto, si aggiungono negozi online che proliferano come funghi.

Le sirene della pubblicità

Spesso in entrambi i casi la differenza la fanno le offerte presenti nel punto vendita e i banner e le pubblicità online, offerte che però, pur catturando l’occhio per la loro convenienza, non sempre si contraddistinguono per qualità e resa. Ma esiste un modo per non incappare in acquisti deludenti?

Vademecum per la scelta del giusto toner compatibile di qualità

É importante fare una prima scrematura dei negozi papabili e successivamente monitorarli a dovere. Di ogni negozio é importante verificare:

la data di inizio attività (soprattutto per gli e-commerce);

la veridicità dei commenti di feedback ed il relativo punteggio ottenuto (di solito sotto forma di stellette) per i negozi online o la soddisfazione dei clienti per quelli fisici;

la presenza o assenza di più marche, questo é un fattore imprescindibile che avrà un peso decisivo sulla scelta finale. Più marche portano a più scelta e più possibilità di individuare il giusto prodotto, e, aspetto tutt’altro che secondario, la varietà di scelta è sinonimo di un negozio di successo che quindi offre buoni prodotti e non presta il vostro fianco a truffe o acquisti deludenti che dopo poche copie fanno riapparire il rosso nella spia del vostro toner

Finalmente scelto il negozio è necessario procedere con la scelta del toner. Innanzitutto, se avete avuto già esperienze d’acquisto positive dovreste tendere a mantenere la marca comprata nelle precedenti occasioni, spesso infatti é molto difficile trovare i toner compatibili giusti per la propria stampante, poiché sono molteplici i fattori da considerare:

numero di pagine stampabili con quel dato toner, spesso quest’ultima risulta essere una stima (per la verità molto ottimistica) del produttore, visto poi che la resa reale é talvolta considerevolmente inferiore alle aspettative;

copertura della pagina, ossia quel numero percentuale che indica quanta superficie di foglio verrà coperta. Questo è uno dei dati più importanti poiché incide parecchio sul numero di pagine che quel dato toner compatibile andrà a stampare.

Un esempio pratico

Marco vuole acquistare online un toner compatibile per la sua stampante. Le due migliori offerte che trova gli propongono un primo toner con resa di tremila pagine al 5% di copertura a 10 euro e, successivamente, un secondo toner con resa di tremila pagine al 10% di copertura a 13 euro.

Istintivamente chiunque di noi sarebbe portato a scegliere il prodotto con il prezzo minore.

Una scelta poco ponderata può portare ad errori del genere: scegliere un toner compatibile di buona qualità può essere possibile solo prestando attenzione a questi dettagli.

Il secondo toner dell’esempio infatti, pur costando tre euro in più sfornerà quasi il doppio delle pagine rendendo il prezzo per copia di gran lunga inferiore rispetto al primo toner.

Ma il nostro occhio non deve andare solo al portafoglio. Quando si parla di toner la parola qualità è importante se il prodotto considera anche l’aspetto legato alla salute dell’aria che respiriamo sul luogo di lavoro o nella camera di casa in cui si trova la nostra stampante.

Accorgimenti più utili per ridurre al minimo l’impatto dei toner