Schianto in A4, la vittima è un varesino di 65 anni

Un uomo varesino di 65 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto sull’autostrada A4 nel tardo pomeriggio di giovedì 15 marzo.

L’uomo stava guidando in direzione Milano quando per cause ancora al vaglio della polizia stradale ha perso il controllo del mezzo andato a sbattere contro il guard rail.

L’impatto è avvenuto fra Capriate San Gervasio e l’uscita di Trezzo sull’Adda e non ha coinvolto altre autovetture.