Sci Club Assi sul podio dei campionati provinciali

Ottimi risultati per gli atleti dello Sci Club Assi di Somma Lombardo che hanno partecipato ai Campionati Provinciali 2018 a Champoluc. Quasi centocinquanta atleti si sono sfidati per aggiudicarsi il primato provinciale in Slalom Speciale sabato e Slalom Gigante la domenica. Il team dell’Assi si conferma ai vertici provinciali: si è classificato al secondo posto nel trofeo combinato slalom gigante e slalom speciale, raccogliendo diversi titoli individuali: Luca Bottigelli in gigante, Luca Runnger, Giorgia Carullo e Lorenzo Marcolli in slalom, Samuele Quercia in superg, Vittoria Piatti e Francesco Costi per la categoria “Aspiranti” sia in gigante che in slalom. Da segnalare anche il podio di Martina Fregonese sia in gigante sia in slalom.