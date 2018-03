Scippo davanti alla stazione

Ha suscitato grande indignazione in città il furto di cui è stata vittima una saronnese nella zona dello scalo ferroviario centrale di piazza Cadorna.

Martedì mattina, poco dopo le 10, la donna stava camminando per strada ed aveva appena finito una telefonata. Un ragazzo le è passato accanto di corsa e le ha strappato il telefono. La saronnese non ha perso l’equilibrio ma non è riuscita ad inseguire il malvivente che del resto si è allontanato di corsa in pochi istanti.

Alla donna non è rimasto altro da fare che bloccare il dispositivo e sporgere denuncia ai carabinieri. Ha però espresso tutta la propria amarezza per il furto subito sul gruppo Facebook “Sei di Saronno se…” ricevendo la solidarietà di moltissimi saronnesi decisamente preoccupati per l’episodio avvenuto a metà mattina davanti a moltissimi passanti.