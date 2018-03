Scomparso Filippo Alliata, già sindaco di Saronno

E’ scomparso all’età di 88 anni Filippo Alliata, già sindaco di Saronno. I funerali si terranno sabato 10 marzo alle 10.30 nel santuario della Beata Vergine dei Miracoli.

Queste le parole di commiato dell’attuale sindaco della città, Raffaele Fagioli:

«Apprendo con cordoglio della scomparsa di Filippo Alliata, già sindaco della nostra città. Alliata è stato una figura davvero importante nel panorama politico saronnese: il suo impegno sociale per il bene dei saronnesi è sempre stato costante per tantissimi anni, come dimostra la sua elezione, trent’anni dopo la sua esperienza da primo cittadino, a presidente del Consiglio comunale, carica che oggi io sono onorato di ricoprire. Alla sua famiglia vanno le mie più sentite condoglianze.