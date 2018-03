Scontro all’alba, due feriti

(immagine di repertorio)

Due feriti per un incidente stradale avvenuto questa mattina all’alba a Rescaldina.

Poco prima delle 6 due auto si sono scontrare in via Castellanza, tra Recaslda e Rescaldina. Due persone – una donna di 34 anni e un uomo di 59 – sono rimaste ferite e sono state portate all’Ospedale di Legnano, in codice giallo.

Sul posto i Vigili del fuoco di Milano, i Carabinieri e i soccorritori della Croce rossa di Saronno e di Legnano, con il supporto dell’automedica.