Scontro tra auto: code in autostrada

Nuova mattinata difficile per i pendolari dell’Autolaghi.

Un incidente è avvenuto tra le uscite di Castellanza e Busto Arsizio poco prima delle 9.

Due vetture si sono scontrate provocando incolonnamenti che si sono fortunatamente risolti in breve tempo. Una giovane donna di 26 anni è rimasta ferita ma le sue condizioni non sono preoccupanti.

Traffico intenso e code anche sulla corsia opposta, in direzione Milano: in particolare gli incolonnamenti si registrano all’uscita di Busto per traffico congestionato sulla viabilità ordinaria.