Scontro auto-moto all’ingresso del paese, grave 40enne

Un uomo di 40 anni è rimasto ferito in modo serio in un incidente avvenuto a Cantello.

È successo poco prima delle 13 in via Turconi, tratto locale della Sp3, all’altezza della piccola zona commerciale prima di entrare in paese venendo da Malnate.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza dell’Sos Malnate e un mezzo d’elisoccorso, inviato da Como, in codice rosso: il motociclista è stato portato in ospedale. Alla Polizia Locale di Cantello spetterà ricostruire come sia avvenuto l’incidente.

(articolo aggiornato alle ore 14.20 di mercoledì 28 marzo)