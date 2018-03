Scontro tra due auto, due donne ferite

Due auto si sono scontrate attorno alle 11,45 in via Ferrer a Busto Arsizio. Nello schianto due persone, tra le quali una donna di 31 anni, sono rimaste ferite fortunatamente non in modo grave ma si è comunque reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per liberarle dalle lamiere. Le due auto si sono accartocciate una sopra l’altra. Sul posto sono intervenute due ambulanze che hanno prestato i primi soccorsi e hanno trasportato i feriti in ospedale.

Galleria fotografica Incidente tra due auto a Busto Arsizio 4 di 4