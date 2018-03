Scoperta una chiesa “abusiva” in via Gaeta

50 sedie ordinatamente disposte davanti ad una pedana con pulpito, numerosi strumenti musicali, mixer e amplificatori oltre a stufe a fungo per il riscaldamento, un frigorifero e un forno microonde. E’ questo che gli ispettori della Polizia Locale si sono trovati davanti entrando in uno stabile di via Gaeta, scoprendo così che quello che doveva essere un laboratorio artigianale era stato convertito a luogo di culto. Abusivo, naturalmente.

I responsabili sono i seguaci della “Redeemed Christian Church of God“, un movimento pentecostale fondato dal reverendo Josiah Akindayomi a Laos, in Nigeria, nel 1952 e che oggi conterebbe 5 milioni di seguaci nel mondo. Nel nord Italia si contano due chiese ufficiali -a Torino e Milano (da cui è tratta la foto in alto, ndr)- più questa scoperta a Busto Arsizio.

Non certo una novità, dato che la prima ispezione in quell’area è avvenuta nel 2015 ma in quell’occasione si contestarono a proprietà e affittuari solo alcune opere edilizie abusive. Ora -dopo una segnalazione anonima- gli agenti e i tecnici di Palazzo Gilardoni sono tornati ad ispezionare l’area e questa volta hanno ordinato di cessare ogni attività entro 90 giorni.