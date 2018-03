Scoppia una tubazione per il ghiaccio, crolla un controsoffitto alla Pascoli

(immagine di repertorio)

Un pezzo di controsoffitto crollato in un’aula e danni ad altre due aule alla scuola primaria Pascoli di Varese. La “sorpresa” scoperta questa mattina all’apertura della scuola di viale Ippodromo.

«Questa notte, a causa del grande freddo registrato in questi giorni, una tubatura dell’acqua della Scuola Pascoli si è gelata determinandone la conseguente rottura – spiegano dal Comune di Varese – L’acqua uscita dal tubo rotto ha interessato alcuni locali della scuola con delle infiltrazioni che si sono riversate in alcune aule del primo piano. L’evento si è verificato durante la notte, con la scuola chiusa e vuota».

Questa mattina l’attività didattica è comunque ripresa senza interruzioni e le tre classi interessate sono state ricollocate in aule vuote nell’altra ala dell’edificio: «Non c’è e non c’è stato nessun problema per la sicurezza di studenti e personale scolastico – confermano dal Comune e dalla scuola stessa – I tecnici del Comune sono subito intervenuti e sono già al lavoro per riparare il danno e sistemare i locali interessati. Entro oggi tutte le aule saranno pulite e a breve saranno eseguiti i lavori di ripristino».