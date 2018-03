Screening gratuiti in piazza per prevenire il diabete

Continua la collaborazione tra il Lions Club Solbiate Arno – Valle Arno guidato da Giovanni Mattei ed il Comune di Albizzate con la realizzazione di eventi. Dopo la conferenze sul tema del Bullismo e Cyber-bullismo tenuta dall’avvocato Pasquale Damiano e il seminario dibattito “Mangia sano e vivi alla grande” riservato alle classi seconde medie arriva un nuovo appuntamento.

Domenica 18 marzo in Piazza IV Novembre ci sarà uno screening gratuito per il controllo della glicemia e della pressione arteriosa.

Il diabete infatti è una malattia in crescita a livello mondiale. Attualmente, in un adulto su due (46,5%) affetto da diabete la malattia non è stata diagnosticata. Lo scopo dello screening del diabete è identificare persone asintomatiche che potrebbero avere la malattia ma non lo sanno ed indirizzarle verso medici qualificati per un’ulteriore valutazione. Uno screening del diabete può consentire di diagnosticare il prediabete ed il diabete.

Sarà presente un’ambulanza del Comitato di Gallarate della Croce Rossa Italiana con l’equipe che effettuerà i prelievi mentre Avis e Pro Loco offriranno the e tisane. Collaborano per lo svolgimento di questa iniziativa la delegazione provinciale dell’ANIOC e la rappresentanza di Varese del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio.

L’iniziativa che fa il paio con quella quella organizzata dall’Amministrazione Comunale in occasione della festa della donna, quando 82 donne hanno potuto usufruire della visita senologica gratuita effettuata presso lo stabile Comunale da tre medici senologi, iniziativa che in accordo con il C.A.O.S verrà ripetuta nel mese di Ottobre.