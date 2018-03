Scritte allo stadio Franco Ossola: la pazienza dei tifosi è finita

Scritte rosse sia all’interno che fuori dal campo di gioco allo stadio Franco Ossola.

Accuse (senza fare nomi) alla società, rea di aver fatto morire il Varese nel giorno del suo compleanno numero 108: “Siete tutti complici”, “Vergogna”, “Avete ucciso il Varese nel giorno del suo compleanno”, “Chi il Varese ha tradito da noi verrà bandito”. Sono queste le scritte comparse nella mattina di venerdì 23 marzo sui container dove c’è la sede della società e del settore giovanile, sulla pista del velodromo, sulle panchine.

Unici “assolti” i giocatori e l’allenatore Paolo Tresoldi, insieme a Paolo Maccecchini, storico finanziatore (con la sua ferramenta di Malnate e Varese) del settore giovanile che coi propri contributi ha permesso alla squadra di arrivare a questo punto della stagione pagando trasferte, cene e altro.

Per l’inizio della settimana era attesa una soluzione, una svolta societaria annunciata da Fulvio Catellani e dalla sua cordata in una lunga conferenza stampa venerdì 16 marzo: Catellani aveva chiesto fiducia e tempo (“questione di ore”, aveva detto davanti ai giornalisti), ma entrambi sembrano essere finiti. Da allora, una settimana fa, è calato il silenzio e ieri, giovedì 22 marzo la società avrebbe dovuto pagate le pendenze di quattro giocatori della passata gestione (Gazo, Luoni, Moretti e Viscomi) per un totale di circa 15 mila euro: il pagamento non è avvenuto (arriverà una penalizzazione nella prossima stagione, ammesso che il Varese si iscriva, perchè se non saranno saldate le pendenze la squadra non può essere nemmeno iscritta a nessun campionato). E non è stata nemmeno presentata la domanda in Comune per l’acquisizione del club da parte della holding italo svizzera annunciata da Fulvio Catellani.