Scv: “Manca l’agibilità della mensa delle scuole elementari”

«Le mense delle scuole di Samarate sono a norma?». La domanda viene dalla lista civica Samarate Città Viva, che ha chiesto una risposta ufficiale al Comune scoprendo che in municipio non c’è la “dichiarazione di agibilità” dei locali.

«Sono a norma? Manco l’assessore alla pubblica istruzione lo sa», attacca SCV. Rifacendosi alle parole dell’assessore Vito Monti. La civica aveva «alcuni dubbi» sulla agibilità delle aule mensa delle Primarie di Samarate e Verghera.Il 25 luglio 2017 l’assessore Vito Monti intervenne su questo tema in consiglio comunale: «Riguardo alla messa a norma delle mense, a me risulta, visto che lo ho chiesto successivamente, che tutte sono a norma, tanto è vero che tutte hanno l’idoneità come locale mensa, per cui sono a norma (…) l’ufficio tecnico ha recuperato tutti i documenti, quindi sono tutte a norma», rispose l’assessore.

Non convinti, quelli della civica hanno fatto accesso agli atti, ha chiesto cioè una risposta certificata all’ente Comune. E al 12 febbraio il Dirigente Lavori Pubblici del Comune ha risposto che “le dichiarazioni di agibilità relative alle aule mense della scuola primaria di Samarate e Verghera non sono presenti nei nostri archivi”.

«Caro assessore Monti, ma cosa ha letto? Come possiamo fidarci di un assessore che non conosce neanche le sue scuole e che non parla con i suoi Uffici?» chiede a Monti la lista civica. «Se ha un poco di dignità si metta da parte e faccia lavorare al suo posto qualcuno di più competente. Abbiamo approfondito e verificato che esistono le certificazioni (cosiddette “SCIA”) della Società che opera nel servizio di ristorazione e che dichiara di avere ottemperato alle disposizioni in materia di igiene e sicurezza alimentare. Questo ci rassicura, ma non abbiamo ancora una risposta sul fatto che ci sia l’agibilità dei locali dove i nostri ragazzi mangiano tutti i giorni».

Proprio sulla distinzione tra questi due diversi piani – le certificazioni della Società da un lato, l’agibilità dall’altro – si rifà Monti replicando. «A me come assessore spetta verificare la Scia dell’azienda mensa, l’agibilità non dipende dal mio assessorato» si difende Monti, respingendo le accuse della Civica. «In consiglio io ho dichiarato che sono a norma, non ho dichiarato l’agibilità»

Monti parla di accanimento della civica nei suoi confronti, parla di «comportamento eticamente non corretto» per il volantinaggio fatto davanti a una scuola da una persona iscritta a Scv che contemporaneamente è anche volontaria. «Dimostrano di non avere competenza: per l’agibilità dovrebbero rivolgersi all’assessorato ai lavori pubblici».

Al di là della polemica, l’agibilità c’è o meno? Parrebbe di no, a leggere la risposta inviata agli uffici. «Non so, non è mia competenza» ribadisce comunque Monti. Ma nella Scia presentata dall’azienda nonè prevista la verifica dell’agibilità degli spazi? «Non credo sia dentro nella richiesta dell’azienda, che certifica l’aspetto igienico-sanitario».