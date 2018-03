Prima, Seconda e Terza Categoria, domenica dai risultati importanti

È stata una domenica molto importante per i campionati di Prima, Seconda e Terza Categoria, con tanti risultati che possono cambiare il corso di questo finale di stagione.

PRIMA CATEGORIA

Il big match tra Gorla Maggiore e Fagnano termina 1-1, risultato che agevola il Tradate, che vince 1-0 a Luino e si porta a quattro punti dalla vetta. Continua il buon momento dell’Ispra, vittorioso 2-1 sul Tre Valli, ritrova il sorriso anche l’Arsaghese: 2-0 sulla Folgore Legnano. Tre punti anche per il Cas grazie al successe 4-1 a Cairate, e per la Valceresio, 2-1 sul campo della Vanzaghellese. Colpo esterno anche per il San Marco, che si impone 3-1 in casa dell’Antoniana.

CLASSIFICA: Fagnano 49; Tradate 45; Gorla Maggiore 43; Ispra, Arsaghese 38; Cas Sacconago 34; Valceresio 33; Vanzaghellese 30; San Marco 26; Tre Valli 25; Antoniana 24; Folgore Legnano 21; Cairate 9; Luino 7.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE M

L’Aurora Cantalupo pareggia 1-1 in casa della Robur nel testa-coda del campionato. Un terzetto alle spalle della capolista, staccate di 15 punti: la Crennese che batte 1-0 il Lonate Pozzolo, il Lonace Ceppino, vittorioso 2-0 sulla Borsanese, e il Gorla Minore, capace di superare 3-0 la Rescalda. Frena la Gallaratese: 2-2 nel derby contro l’Arnate. Vincono per 2-1 in casa il Beata Giuliana sul Samarate e la Virtus Cantalupo sul la Kolbe. Pareggio 2-2 tra Rescaldinese e Canazza.

CLASSIFICA: Aurora Cantalupo 62; Crennese, Lonate Ceppino, Gorla Minore 47; Gallaratese 43; Samarate 42; Arnate, Beata Giuliana 35; Rescaldinese 34; Lonate Pozzolo 33; Kolbe 32; Borsanese 30; Virtus Cantalupo 27; Canazza 20; Rescalda 17; Robur 9.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE Z

L’Insubria batte 3-1 la Cuassese e vede la promozione sempre più vicina. Il San Michele si riprende il secondo posto con il successo 5-0 sulla Ternatese mentre frena pareggiando 2-2 a Buguggiate il CantelloRasa. Recupera terreno il Caravate grazie al successo 3-1 di Viggiù, mentre termina 2-2 tra Laveno Mombello e Malnatese. Senza reti la sfida tra Lavena Tresiana e Ceresium Bisustum, la Calcinatese rifila un 4-1 al San Luigi. Infine termina 1-1 tra Sumirago e Aurora Induno.

CLASSIFICA: Insubria 63; San Michele 51; Cuassese 48; CantelloRasa 44; Caravate 42; Buguggiate, Laveno Mombello 34; Calcinatese 33; Ternatese 32; Ceresium Bisustum 31; Aurora Induno 29; San Luigi Albizzate 28; Sumirago 26; Malnatese 19; Lavena Tresiana 18; Viggiù 8.

TERZA CATEGORIA

Il Bosto batte 2-0 il Cuvio e ritorna da solo al comando, grazie al pareggio 1-1 della Sommese a Varano. Dietro al duo di testa si conferma il Coarezza, che passa 4-0 a Rancio mentre rientra in zona playoff l’Olona grazie al successo 2-1 sulla Jeraghese. Passi avanti per l’Eagles, che superano 3-1 l’Angerese, e la Pro Cittiglio, che sconfigge 5-2 la Casmo. Colpo esterno per il Fulcro, 2-0 in casa della Casport, valanga di gol per il Don Bosco nel 9-1 rifilato al Mascia. Riposo per la France Sport.