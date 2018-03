“Secondo Misura”, in mostra le opere di Vincenzo Ferrara

Spazi indefiniti, figure enigmatiche che indagano nell’animo umano. L’artista Vincenzo Ferrara presenta la sua personale con una selezione di dipinti che hanno segnato il tracciato di questi ultimi tre anni di lavoro.

“Secondo Misura”, dal termine greco “Katà Mètron”, è il progetto espositivo che racconta una parte del percorso artistico e personale di Vincenzo Ferrara “ciò che è stato congeniale per me fino a quel momento o per un pezzo della mia vita. Mi sono guardato indietro e questo titolo mi ha attraversato“, spiega l’artista.

Ma la misura è anche quella dettata dai confini della tela, all’interno della quale nascono mondi di piccole o grandi dimensioni. Le opere di Vincenzo Ferrara infatti, non amano le mezze misure ma si esprimono secondo un ordine di grandezza che segue una sequenza definita. Come fossero “piccoli microcosmi o grandi acquari”, dove figure isolate vivono la tela in una dimensione sospesa.

I corpi e i volti dipinti da Vincenzo Ferrara hanno linee e tratti definiti, figure immobili ma capaci di esprimere la solitudine e l’inquietudine più profonda dell’animo umano. Il loro sguardo è perso nello spazio indefinito che li circonda alla ricerca di qualcosa, forse di una risposta, forse della loro stessa identità, forse del nulla. Uomini, donne, bambini smarriti o sospesi in una dimensione altra, dove non c’è nulla di definito e che nella loro essenzialità raccontano la condizione umana nelle sue diverse sfaccettature. Le opere in mostra sono realizzate su tela, dal 2015 al 2017.

«Vincenzo Ferrara è un giovane con un’impronta assolutamente personale in cui emerge una precisa volontà di ricerca nel messaggio pittorico, nello stile, nel cromatismo – commenta l’assessore alla cultura del Comune di Luino Pier Marcello Castelli – Auspico nel gradimento del pubblico affinché possa raggiungere i suoi obiettivi».

Vincenzo Ferrara, classe 1981, si è laureato all’Accademia delle Belle Arti di Bologna. Dal 2012 lavora ad un suo percorso personale di ricerca nella pittura, legata alle tecniche della tradizione ma anche alla sperimentazione di nuovi linguaggi espressivi.

La mostra verrà inaugurata sabato 31 marzo, alle 18, allo Spazio Imbarcadero di Luino (Piazza Libertà). Sarà visibile fino al 15/04, il mercoledì dalle 11 alle 15, il sabato e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19 o su appuntamento scrivendo a vincenzoferrara1981@gmail.com.