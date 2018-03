Seggio per seggio la mappa del voto ai partiti a Gallarate

Dopo aver analizzato da vicino il voto nella città di Varese è il momento di entrare con maggior attenzione anche nell’analisi del comportamento degli elettori alle elezioni regionali nella città di Gallarate.

Anche a Gallarate è stata netta la prevalenza del voto per Attilio Fontana sui suoi due maggiori concorrenti Gori e Violi. Le liste a sostegno di Fontana hanno totalizzato quasi il 52% dei voti, seguite da quelle di Gori (26%), Violi (18%) e Rosati all’1,75%.

Su Gallarate, grazie anche ai dati sulle sezioni elettorali messe a disposizione dall’amministrazione comunale, siamo riusciti a scorporare il voto alle liste di candidati ripartito per tutte le sezioni della città.

Per aiutare l’analisi del voto mettiamo a disposizione tre strumenti:

1)Una mappa con la distribuzione del voto per ogni singolo partito (la dimensione dei puntini è definita dal numero dei voti e l’intensità del colore dalle percentuali all’interno del seggio):

<a href=’#’><img alt=’Dashboard 1 ‘ src=’https://public.tableau.com/static/images/Re/RegionalimappadelvotoaGallarate/Dashboard1/1_rss.png’ style=’border: none’ /></a>

2)Un grafico con i risultati dei seggi per ogni partito:

<a href=’#’><img alt=’Dashboard 3 ‘ src=’https://public.tableau.com/static/images/Re/Regionali2018partitoperpartitoaGallarate/Dashboard3/1_rss.png’ style=’border: none’ /></a>

3)Un grafico con il risultato dei partiti per ogni seggio:

<a href=’#’><img alt=’Dashboard 2 ‘ src=’https://public.tableau.com/static/images/Re/Regionali2018seggioperseggioaGallarate/Dashboard2/1_rss.png’ style=’border: none’ /></a>

Un’analisi di massima della distribuzione del voto, che ognuno potrà poi confrontare con la mappa:

Lega: Cajello si conferma la roccaforte del partito con percentuali del 33-34%, seguita da Ronchi (tra l’altro: il quartiere del sindaco Cassani) con il 28-31%. Nel popolare quartiere di Madonna in Campagna si scende al 29-30%, così come al 30 si attesta Cascinetta. Stando sempre in due quartieri popolari, a Moriggia è tra il 26 e il 30, a Sciarè si va dal 26 (nella parte vecchia del quartiere) a quasi 31% al seggio 39. I risultati più scarso ai seggi 48 ad Arnate e 6 alle Majno (zona via Fogazzaro): 22%.

Partito Democratico: si potrebbe dire che ha la sua roccaforte nel popolare quartiere di Sciarè, dove al seggio 38 (zona più vecchia del quartiere, 155 voti) sta al 25%. Ma al 39 (via Olona-zona industriale) scende al 14%. In centro città oscilla invece tra il 20 e il 23%, al seggio 6 (vie intorno all’ospedale) il Pd è il primo partito, ruolo che altrove spetta sempre alla Lega. A Moriggia e Ronchi, due periferie molto molto diverse, “tiene” con il 20%. Nelle altre periferie di Caiello (storicamente leghista), Crenna e Madonna in Campagna (quest’ultima un tempo tendente a centrosinistra) i risultati peggiori, tra il 13 e il 17%.

Forza Italia: si nota zona Ronchi dove in alcune aree (13 zona via delle Rose-Padre Lega) si arriva al 22,6%, meno nella fascia verso Cardano. In via Pradisera, alle Azalee “feudo” di Aldo Simeoni, si arriva al 22,5. In centro si ferma al 13% circa, il minor sostegno a Moriggia (seggio 18) con l’11,3%.

Movimento 5 Stelle: sbanca nelle periferie, a Moriggia tra il 22 e il 26% (seggi 17 e 18), a Sciarè il 21% (ma al seggio 39 si arriva al 28%, 184 voti), 22-24% a Madonna in Campagna, 22-26% in molti seggi della parte più centrale di Arnate.

Molto più bassi i risultati nel centro: tra 11 e 14% in pieno centro mentre addirittura si scende al 9% nella zona del “quartiere Liberty” (seggio 2: Corso Sempione, via Dante Alighieri, via Battisti). I 5 stelle non sfondano a Cajello, un quartiere socialmente misto, che rimane roccaforte leghista (15-17%, tranne il 21% al seggio 32). Intorno al 21 anche alle Azalee, dove è più forte Forza Italia.