Seggio per seggio la mappa di come ha votato la città di Varese

Come ha votato la città di Varese alle elezioni regionali? Il dato più evidente è che la città ha votato in maggioranza per l’elezione del suo ex sindaco Attilio Fontana a Governatore lombardo. (In rosso le zone della città dove il centrodestra è rimasto sotto il 50% dei consensi in verde dove lo ha superato).

Fontana, con le sue liste, ha raccolto 23.348 voti ovvero il 53% del totale, lasciandosi alle spalle Gori (30%) e Violi (13,5%).

Fontana ha trovato la maggioranza dei consensi in quasi tutta la città con punte superiori al 60% in alcuni collegi mentre sono stati solo 18 su 85 i seggi elettorali dove non ha raggiunto il 50%. La percentuale di consenso più bassa l’ha raggiunta al seggio 71 delle elementari di Masnago mentre la percentuale più alta è arrivata dagli ospiti del Molina dove tra i 30 votanti il 66% ha espresso la propria preferenza per il centrodestra. Le percentuali più alta in seggi più consistente sono state all’83 di Calcinate del Pesce (64%) e all’1 di via Sacco (63%).

Viceversa è proprio al seggio 71 delle elementari di Masnago che le liste a sostegno di Giorgio Gori hanno raggiunto le percentuali più alte con il 38% dei consensi e con il 40% nel seggio 78 delle Vidoletti. Gori ha toccato il 35% dei consensi anche nella zona della scuola Dante, tra Casbeno e la Brunella. Le percentuali più basse il centrosinistra le ha raccolte nel seggio 83 a Calcinate del Pesce e a San Fermo al seggio 33 con il 19%.

Dario Violi, invece, ha trovato i suoi migliori risultati al seggio 12 di via Como (22%) e nella zona dell’Ippodromo (seggio 22 con il 22%). Il M5s si è fermato sotto il 10% dei consensi in 19 seggi e il più basso, dove conta 2 voti, è tra gli ospiti della casa di riposo Molina.