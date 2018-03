Seminario di burattini con Walter Broggini

Sabato 17 marzo al Teatro Openjobmetis di Varese è in programma il seminario di burattini “Linguaggi teatrali per una pedagogia creativa dell’infanzia” con Walter Broggini.

Il workshop si propone nel ambito formativo del progetto “Universi culturali” dell’associazione Progetto Zattera. Promosso con il contributo di Fondazione Comunitaria del Varesotto, Comune di Maccagno; la collaborazione di Regione Lombardia, Provincia di Varese, Comune di Varese e Teatro Sociale Delia Cajelli di Busto Arsizio.

Il laboratorio si svolgerà l’intera giornata di sabato 17 marzo 2018 presso il Teatro Openjob Metis di Varese e verterà sul gioco e le tecniche d’animazione. Ai partecipanti non è richiesto nessun tipo di esperienza ed è aperto a tutti. Si richiede abbigliamento comodo.

Inoltre sarà necessario portare il seguente materiale:

– n. 1 scatolina di qualunque materiale (latta, stoffa, cartone etc.) delle dimensioni massime di una scatola di scarpe;

– almeno 3 oggetti di uso quotidiano che possano essere manipolati da un burattino (perciò di piccole dimensioni es. cucchiai di legno, forbici, carte, accendini, cellulari vecchi).

Importante che gli oggetti non siano fragili, preziosi o pericolosi.

Walter Broggini inizia l’attività nel settore del teatro di figura nel 1981, durante gli studi (non completati) del corso di laurea in Pedagogia, Facoltà di Magistero. Ha frequentato corsi di animazione teatrale e svolto esperienze come educatore. Nella sua attività di burattinaio solista, iniziata nel 1984, oltre all’attività spettacolare si è dedicato allo studio e all’approfondimento delle specificità e delle potenzialità del teatro di figura applicate in campo educativo e sociale. E’ stato tra i soci fondatori nel 1989 dell’Associazione Marionette e Terapia – Italia e nel 1992 dell’Università dei Burattini (Centro per la ricerca e la didattica sul teatro d’animazione) di Cesenatico.

Orario: 10:00 – 13:00 e 14:00 – 18:00 Luogo: Teatro Openjobmetis – Varese Costo: € 40 – € 20 (per studenti e under 25 oppure per chi prenota 3 laboratori).

Info e prenotazioni: prenotazionezattera@libero.it – 338/7547484