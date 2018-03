“Seminiamo”, il progetto che unisce la cura del verde all’integrazione sociale

La riqualificazione delle aree verdi dei giardini di Piazza Duca D’Aosta rappresenta il punto di partenza di SeMIniAmo, il progetto ideato da Zack Goodman in collaborazione con il Comune di Milano per unire sinergicamente cura del verde ed integrazione sociale. “SeMIniAmo” introduce un meccanismo virtuoso nel quale l’abbellimento e la cura del verde diventano uno strumento per fornire formazione, cultura, lavoro e quindi integrazione alle persone “fragili” che vivono nella città di Milano.

In sintesi, le aree verdi prescelte ricevono un’opera di restyling, attraverso professionisti del verde (Nespoli Vivai), mentre la manutenzione viene affidata a team composti da persone “fragili” alle quali viene data una responsabilità ed un lavoro; ogni giorno il team di SeMIniAmo gestirà la propria area verde innescando un percorso di crescita sia personale che qualitativo per la città. Attraverso Consorzio Sir e Cascina Biblioteca, partner responsabili del lato “sociale” di SeMIniAmo, le persone verranno coinvolte all’interno di un percorso di formazione culturale e professionale attuato attraverso un’Academy dei Mestieri e guidate in un programma di inserimento nel mondo del lavoro. Dignità, valore, cultura e lavoro (insegnamento della lingua e dei nostri valori) per realizzare una vera forma di integrazione.

L’iniziativa parte dalle aree verdi di Piazza Duca D’Aosta proprio per inserirsi nel progetto “Cantiere Centrale, dalle parole ai fatti” che vede il Comune di Milano, Grandi Stazioni Retail e le associazioni di zona uniti per la riqualificazione di tutta l’area che dalla Stazione si estende fino ai quartieri Nolo e Greco.

“Ringraziamo Zack Goodman per aver aggiunto un ulteriore tassello alle azioni in atto sull’area, dalla riqualificazione di Piazza Luigi di Savoia avviata da Grandi Stazioni, alla rivitalizzazione dei Magazzini Raccordati e tutte le attività svolte dalle associazioni nel quartiere – ha detto l’assessore all’Urbanistica e al Verde Pierfrancesco Maran -. Piazza Duca D’Aosta, riqualificata dall’Amministrazione nel 2013, è sottoposta ogni giorno al passaggio di un gran numero di persone dirette alla Stazione. Grazie a questo intervento le aree verdi potranno ritrovare nuova vitalità e decoro”.

“Quella di SeMIniAmo è una scommessa molto bella per far sì che sempre di più il tema della cura della città possa riguardare tutti – ha spiegato l’assessore alle Politiche sociali, Pierfrancesco Majorino – cittadini, volontari, operatori e persone con fragilità che, in questo modo, partecipano a un percorso per rendere la città migliore. Il Comune di Milano mette in campo già da mesi le squadre di Bella Milano che si occupano di prendersi cura della città in collaborazione con Amsa. Mi auguro che questi esempi servano per sostenere iniziative simili”.

“Dare alla mia città un’opportunità per essere ancora più bella, aperta ed accogliente per tutti è stato l’obiettivo che mi ha guidato nell’ideazione e sviluppo di SeMIniAmo” – ha affermato Riccardo Belli, AD di Zack Goodman -. Il supporto offerto dal Comune di Milano è un segno tangibile che è possibile per ogni azienda poter contribuire a creare valore per la città e le persone che in essa vivono”.

Il progetto di rifacimento e abbellimento dei giardini di Piazza Duca D’Aosta ha in programma uno sviluppo armonico del verde contraddistinto da linee di piante di valore e di grande impatto visivo. La nuova pianta degli spazi prevede la collocazione di 40 nuovi grandi alberi ad alto fusto con particolari colorazioni autunnali, 30 arbusti maggiori con fioritura estiva ed oltre 20.000 nuove piantine da sottobosco costituite da graminacee, felci, hoste e liriope. Contemporaneamente è stata avviata l’attività di selezione del team di SeMIniAmo e pianificata l’attività di formazione e di tutoring delle persone responsabili della cura della prima area verde del progetto. L’inaugurazione, fissata per il mese di giugno 2018, vedrà l’avvio dei lavori del primo team di SeMIniAmo che oltre alle attività di manutenzione dei giardini effettuerà contemporaneamente un’opera di presidio, di controllo e di valorizzazione dell’intera area.