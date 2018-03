Senato e Camera, ecco i varesini che stanno vincendo all’uninominale

Percentuali che sfiorano e in alcuni casi superano il 50% per la coalizione del Centrodestra, che si conferma in vantaggio in tutti i collegi uninominali di camera e Senato.

A scrutinio ancora in corso è già possibile fare un primo giro di orizzonte sui candidati nella circoscrizioni uninominali.

Mentre i seggi per la quota proporzionale verranno definiti nel corso della giornata via via che lo spoglio si completerà, dai collegi varesini emerge un quadro non ancora definitivo, ma che già mostra di chi ha vinto, con nomi e cognomi.

SENATO – A circa metà delle sezioni scrutinate Stefano Candiani è il primo candidato nel collegio uninominale di Varese che alle 8.30 ha totalizzato oltre 70 mila voti con una percentuale del 49%. A seguire, quasi alla pari Alessandro Alfieri e Gianluigi Paragone, attorno al 22%.

CAMERA – Nel collegio uninominale di Varese Giusy Versace, candidata di Forza Italia sostenuta dalla coalizione di Centrosdestra è in vantaggio (52 sezioni su 259) con quasi il 53% e oltre 14 mila voti. A seguire la Cinquestelle Valentina Licausi col 22% e il candidato sostenuto dal Centrosinistra Vincenzo Salvatore al 19%.

Nel collegio di Gallarate (54 sezioni 275) è in testa il candidato leghista Matteo Bianchi al 50% con 18 mila voti; segue Alessandra Viola (M5S) al 22% e Rosalba Folino, centrosinistra al 22%.

Leonardo Tarantino sostenuto dai partiti della coalizione con ancora 200 sezioni da scrutinare (74 su 276) si impone con più di 22 mila voti e una percentuale di quasi il 49%. Seguono Monica Gliera dei Cinquestelle al 22% e Valerio Mariani, Pd, sempre attorno al 22%.