I senegalesi d’Italia si ritrovano a MalpensaFiere

Si ritroverà a MalpensaFiere la comunità senegalese d’Italia. L’appuntamento è per sabato 17 marzo quando nei padiglioni del polo fieristico di Busto Arsizio si parlerà del futuro del Paese africano.

Nel calendario della manifestazione la mattina sarà dedicata ai progetti per imprese gestite da donne in Senegal e della costituzione di cooperative edilizie sempre in Sengal. Il pomeriggio invece spazio alla politica con la partecipazione di esponeneti delle diverse città italiane dei senegalesi, di un ministro e del sostegno del cantante YoussouNdour. Il prossimo anno in Senegal ci saranno le elezioni presidenziali e questa rappresenta la prima iniziativa per i senegalesi che sono in italia.

La manifestazione, organizzata nell’ambito delle celebrazioni della festa della donna dell’8 marzo da Fatou Dupont, Responsabile nazionale delle donne APR (Partito del Presidente) in Italia, vedrà anche la partecipazione di delegazioni di donne da altri paesi d’Europa.