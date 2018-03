Una serata per aiutare gli amici a quattro zampe

Un’iniziativa contro l’abbandono di cani e gatti. L’appuntamento è organizzato allo sCoop – Cooperativa di Daverio (via Piave 6) per sabato 10 marzo (ore 20.30) dall’ l’Associazione “Zampa Siciliana”, con la collaborazione de “I Canuzzi di Rosalia”.

In programma una cena di autofinanziamento (anche con piatti vegetariani), a cui seguirà una serata musicale con i gruppi acustici Poplemik e Circle e con la partecipazione del cantautore varesino Ricki Cellini.

Attraverso filmati, racconti “dalla strada” di volontari e materiale fotografico l’associazione farà luce su una situazione ormai fuori controllo e punterà i riflettori in particolare sul randagismo, piaga che capillarmente sta infettando sempre più regioni d’Italia.

Attiva da più di cinque anni, “Zampa Siciliana” ha la sua sede a Partinico (PA) e svolge azione di volontariato con fini di socialità e solidarietà nel settore della tutela ambientale e della salvaguardia degli animali domestici.

L’associazione si prefigge di combattere il randagismo attraverso opere di sensibilizzazione dell’opinione pubblica e interventi sul territorio tra i quali campagne di sterilizzazione di cani randagi e padronali e la gestione di un rifugio per cani di strada o abbandonati e in cerca di adozione. Il costo della cena di sabato 10 marzo allo sCoop – Circolo di Daverio (per cui è gradita la prenotazione allo 0332 948890 o al 346 4185864) è di 15 euro mentre per il post-cena musicale l’ingresso è ad offerta libera.

Il ricavato della serata verrà interamente devoluto all’associazione “Zampa Siciliana” per regalare ai tanti, troppi, animali domestici abbandonati una casa vera, calda e affettuosa invece di un sudicio scatolone.

Se vuoi aiutarci, è possibile contribuire con un bonifico sul c/c dell’Associazione O.N.L.U.S. Zampa Siciliana, IBAN: IT26M0760104600001040782417 o donando cibo o oggettistica come cucce e giochi.