Una serata al bar contro la ludopatia

L’appuntamento è per venerdì 16 marzo 2018 alle 18: il Caffè la Cupola organizza una serata contro la ludopatia. Una serata di flashmob, giochi, videoproiezionI per rendere consapevoli della facilità con cui si può cadere nella trappola del gioco.

Venerdì a Varese la serata si terrà al La Cupola ma è stata proposta anche in altri bar che hanno deciso di non avere nessun tipo di gioco d’azzardo, come slot o gratta e vinci, “perché considerano la persona più importante del denaro”.

L’evento è organizzato dall’associazione Intrecci Teatrali che sta portando avanti un progetto di prevenzione al contrasto del gioco d’azzardo patologico all’interno delle scuole superiori della provincia, ma anche nei locali no slot, che hanno deciso per scelta non avere macchinette e gratta e vinci al loro interno.

«In questi locali noi faremo degli incontri dove faremo campagna pubblicitaria e spiegheremo il gioco – spiega Andrea di Intrecci teatrali – spiegheremo la iniquità del gioco, giocheremo con dei tablet dove sono inseriti programmi costruiti apposta da un gruppo di docenti del politecnico di Milano che hanno sviluppato un programma per contrastare con la matematica il gioco! Il progetto si chiama “Bet On Math!” In concreto, sono dei gratta e vinci e delle slot-machine realizzati su dei tablet che riproducono esattamente le possibilità di vincita, ma in realtà di perdita continua, di questi giochi.

Faremo vedere il video che stiamo Promuovendo, chiedendo poi di divulgare il messaggio sui social condividendolo e condividendolo su YouTube».

La ludopatia è diventata una dipendenza che miete vittime quotidianamente: una malattia che non si vede se non quando ha già fatto enormi danni. «Crediamo che la consapevolezza renda l’uomo libero – ha commentato Alessandro Campi, socio del caffè la Cupola: per questo abbiamo deciso di parlarne davanti ad un bicchiere, stuzzicando qualcosa, parleremo di persona, perché parlarne è fondamentale».