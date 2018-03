Una serata per parlare di scuola e disabilità

Una buona scuola non può prescindere dall’inclusione dei bambini e ragazzi speciali, scoprire quale importante risorsa essi siano per tutti, per costruire il loro futuro sin dalle materne. E’ con questa frase che il Circolo Destra Italiana di Varese presenta l’incontro dedicato proprio a questo tema.

L’appuntamento è per giovedì 29 marzo alle 20.30 presso la sala Consiliare del Comune di Varese.

Al dibattito interverranno Monica Stramaccia, Responsabile di Sede Istituto Comprensivo Varese 2, Luisa Oprandi, Dirigente scolastico, Gaetano Iannini, Consigliere Comune di Varese, e Emanuela Romeo, Presidente dell’aAssociazione Articolo Tre Varese. Modera Francesco Marcello, presidente Circolo Destra Italiana.