Una serata per scoprire come rendere felici i nostri figli

Sarà Marco Masella, presidente della Scuola di Palo Alto, a parlare di Dimensione Emotiva dei ragazzi, Resilienza e Autostima: temi assolutamente attuali in questo particolare momento storico della nostra società.

L’appuntamento è per il prossimo 16 marzo al Teatro Comunale di Varano Borghi, in Via Vittorio Veneto 7 e organizzato dal Comitato dei Laghi di Travedona dalle 21.00 alle 22.30.

«Quando la primavera fa capolino e i suoi profumi cominciano a sentirsi nell’aria… Educare i Bambini alla Felicità torna a Varano Borghi – spiega Giancarlo Panella.

Comitato dei Laghi – . L’anno scorso abbiamo parlato di felicità e positività, questa volta con Marco Masella affronteremo argomenti assolutamente attuali in questo particolare momento storico della nostra società: parleremo, infatti, di dimensione emotiva, resilienza, autostima, aspetti che tanto hanno a che fare con il benessere psico-emotivo di ciascuno di noi».

«La socialità, il saper stare insieme agli altri in armonia con sé stessi, la stima di sé, la consapevolezza di essere in grado di gestire la nostra vita e ciò che ci accade sono tutti aspetti che insieme contribuiscono a rendere l’esistenza serena e appagante. La conquista della solidità psico-emotiva è un processo nel quale gli adulti giocano un ruolo d’influenza importante, per questo è essenziale porre attenzione agli stimoli che quotidianamente lanciamo ai nostri figli».

L’evento è organizzato dal Comitato dei Laghi, libera associazione dei comitati genitori dell’istituto Comprensivo di Travedona, che patrocina l’evento insieme ai comuni di Biandronno, Comabbio, Ternate, Travedona Monate e Varano Borghi.

L’evento è gratuito e rivolto al pubblico adulto; è anche possibile REGISTRARSI QUI