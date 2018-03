Una serie di conferenze sul male al Collegio Rotondi

Il Collegio Rotondi ospiterà, a partire dal prossimo 22 marzo, un ciclo di conferenze. A conclusione di un corso biblico che ha trattato esegeticamente il libro di Giobbe, hanno organizzato quattro conferenze, di cui il titolo generale e i titoli particolari con gli illustri relatori.

Il primo appuntamento dal titolo “il male e la politica” giovedi 22 marzo alle ore 21 presso l’aula magna del Collegio Rotondi vedrà l’intervento di Gianni Tognoni. Ex alunno del Collegio Rotondi, scienziato di fama internazionale nel campo farmacologico, da una ventina d’anni segretario del Tribunale permanente dei popoli, un tribunale d’opinione internazionale finalizzato alla promozione dei diritti umani, istituito nel 1979.

Più che mai di forte interesse proprio in questi giorni post voto, la serata vedrà anche la presenza dei sindaci e delle amministrazioni della Valle che sono state invitate a parteciparvi. Sia per il tema che per le personalità coinvolte, l’evento culturale di prim’ordine per la nostra Valle Olona, inserendo ancora una volta il Collegio Rotondi in un circuito che favorisca occasioni di riflessione e di approfondimento che, a partire dalla fede cristiana, possa coinvolgere le persone, credenti e non, che sono alla ricerca di senso in questo spaesamento della società globalizzata e, per quanto ci riguarda come cittadini occidentali, postcapitalista.

Siamo convinti che prima di cristiani – come affermava profeticamente il Cardinal Carlo Maria Martini – ci siano esseri pensanti che concepiscano la vita come un serio impegno, a cui vogliono dare significato al di là della contingenza di ogni momento.

Di seguito gli altri appuntamenti

IL MALE E LA RAGIONE

Relatore: MASSIMO MARASSI

Ex alunno del Collegio Rotondi, insegna Filosofia teoretica all’Università Cattolica di Milano. I temi principali della sua ricerca sono la riflessione sui modelli storico-teorici della filosofia della storia, l’interpretazione dell’umanesimo italiano in riferimento alla dimensione storica e morale, l’analisi della fondazione trascendentale del sapere.

Lunedì 16 aprile – ore 21 – Aula Magna

IL MALE E LA SCIENZA MEDICA

Relatrice: PAOLA MARENCO

Giovedì 10 maggio – ore 21 – Aula Magna

Il MALE E LA FEDE

Relatrice: LIDIA MAGGI

Pastora battista, teologa, tiene una rubrica sul quindicinale Rocca, rivista della Pro Civitate Christiana di Assisi. Ha scritto tra le numerose sue pubblicazioni anche un libro dal titolo Giobbe, il dolore del mondo, in cui ha esaminato il problema del male alla luce della fede cristiana.