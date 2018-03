Serie D in diretta. Pavia – Varese; Ciserano – Pro Patria

Dodicesima giornata di ritorno per i gironi A e B di Serie D. Scontro salvezza per il Varese a Pabia, la Pro Patria invece cerca la vittoria a Ciserano. Impegni interni per Caronnese e Varesina, contro rispettivamente Borgosesia e Casale. Potrete commentare in diretta e interagire con gli hashtag #direttavn #paviavarese e #ciseranopropatria via Instagram e Twitter.

Per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI