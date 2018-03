«Serve subito un aiuto per Arnold»

Gli aiuti alle scuole e i progetti per realizzare pozzi d’acqua in Sud Sudan: questo fa “sentieridipacesudsudan.it”, Ong che si occupa di sostenere la vita di chi vive in uno dei più martoriati Stati del mondo.

Ma questa volta l’sos per ricevere aiuti viene lanciato per per Arnold, prezioso collaboratore di Caterina Cirimelli, coordinatrice della Onlus che dal 1999 opera in aiuto della popolazione di quel martoriato Paese.

Arnold ha bisogno urgente di un trapianto di fegato.

“La generosità di tanti ci ha permesso di arrivare quasi in dirittura di arrivo: mancano ormai meno di 18.000 Euro (dagli iniziali 60.000), per raggiungere la cifra necessaria per l’intervento, l’ospedalizzazione e la riabilitazione”, dicono dalla Onlus “e confidiamo in un piccolo aiuto da parte di ciascuno di noi per fare in modo che questo intervento possa essere effettuato”.