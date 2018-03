Servizi notturni della Polizia Locale contro gli illeciti stradali

Più servizi notturni da parte della Polizia Locale di Legnano al fine di prevenire situazioni di pericolo e contrastare condotte pregiudizievoli per la sicurezza stradale. E’ stata programmata in questi giorni dal Comando di corso Magenta una serie di interventi notturni, soprattutto nei fine settimana, che si protrarranno fino alle 3 di notte così da contrastare gli illeciti stradali quali guida in stato di ebbrezza, assunzione di sostanze stupefacenti, utilizzo dei telefoni cellulari e mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.

Gli intereventi sono stati predisposti soprattutto nel fine settimana, ma non mancheranno di essere messi in campo anche a ridosso delle festività, come nel caso delle prossime vacanze pasquali quando, sempre nell’ottica della prevenzione, saranno previsti servizi notturni mirati all’esterno dei locali da ballo in occasione di feste scolastiche, così da contrastare il fenomeno di abuso di consumo di sostanze alcooliche. Così come avvenuto a Carnevale, quando sono state sequestrate decine di bottiglie di alcoolici rinvenute nelle auto e pronte a essere consumate dai giovani prima di entrare nei locali.

I servizi straordinari in partenza si inseriscono in un contesto che vede la Polizia Locale impegnata in modo ricorrente nelle ore notturne. Sabato 24 marzo, per esempio, tre pattuglie, presenti sulle strade cittadine fino alle tre del mattino, hanno istituito posti di controllo in via Bellingera / Micca, piazza IV Novembre, piazza Monumento, via Palestro / Cavallotti, corso Magenta. Al termine delle verifiche su 74 veicoli, gli agenti hanno accertato una guida in stato di ebbrezza, una senza patente (mai conseguita), tre revisioni scadute, cinque casi di mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e tre di guida senza documenti al seguito.

«Stiamo mettendo in campo risorse e grandi sforzi perché Legnano sia sempre più sicura -commenta Maira Cacucci, assessore alla Sicurezza del Comune di Legnano-. Il lavoro degli agenti della Polizia Locale è encomiabile e, ne sono certa, la cittadinanza ne apprezzerà gli sforzi».