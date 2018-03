Il servizio civile e corpo europeo di solidarietà è un’opportunità

Venerdì 9 marzo a Malnate si parlerà di servizio civile e corpo europeo di solidarietà in Europa. Per chi ha tra i 18 e i 28 anni e ha voglia di metterti in gioco, aiutando gli altri, c’è questa opportunità che permette di crescere, fare formazione e anche un’esperienza di lavoro.

Alle 17.30 presso la sede Casa Grizzetti ci sarà la possibilità di incontrare chi ha già fatto sia il servizio civile presso l’SOS Malnate sia il servizio europeo. T